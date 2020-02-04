​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Одессе демонтировали последний барельеф маршала Жукова

Патриотические организации добивались этого пять лет.

В Одессе демонтировали последний барельеф маршала Жукова
Фото: Думская

Активисты из патриотических организаций и студенты Одесского национального университета им. Мечникова демонтировали последний в Одессе барельеф советского военачальника маршала Георгия Жукова, который висел на стене дома № 62 по ул. Новосельского. Об этом сообщил ресурс "Думская".

Во время демонтажа, активистам пытались помешать пророссийские граждане под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова, однако до драки дело не дошло. В результате барельеф вывезли на машине в неизвестном направлении.

Отмечается, что патриотические организации уже пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом о декоммунизации.

 «Городская власть саботировала процесс декоммунизации. Тогда мы обратились с требованием выполнить закон к ректору университета Игорю Ковалю. Выяснилось, что памятная доска не передавалась на баланс вузу. В связи с этим и на основании закона ректор дал согласие на демонтаж барельефа силами общественности», - рассказал общественный активист Александр Ершов.

Напомним, ранее Минкультуры отказалось включить в Госреестр недвижимых памятников Украины бюст маршалу Георгию Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове.

Харьковские активисты уже несколько лет требуют демонтировать памятник Жукову, однако, городские власти заявляют, что он включен в реестр монументального искусства и не подпадает под действие закона о декоммунизации.

2 июня протестующие против партии Кернеса и Труханова снесли памятник Жукову. Полиция применила против активистов слезоточивый газ. Это не первый подобный случай в городе - в мае прошлого года в городе повалили бюст Жукова. Инцидент произошел ночью, однако уже утром памятник был восстановлен по распоряжению Кернеса.

22 января также сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес поручил подготовить переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Жукова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также