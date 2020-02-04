В Одессе демонтировали последний барельеф маршала Жукова

Патриотические организации добивались этого пять лет.

Активисты из патриотических организаций и студенты Одесского национального университета им. Мечникова демонтировали последний в Одессе барельеф советского военачальника маршала Георгия Жукова, который висел на стене дома № 62 по ул. Новосельского. Об этом сообщил ресурс "Думская".

Во время демонтажа, активистам пытались помешать пророссийские граждане под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова, однако до драки дело не дошло. В результате барельеф вывезли на машине в неизвестном направлении.

Отмечается, что патриотические организации уже пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом о декоммунизации.

«Городская власть саботировала процесс декоммунизации. Тогда мы обратились с требованием выполнить закон к ректору университета Игорю Ковалю. Выяснилось, что памятная доска не передавалась на баланс вузу. В связи с этим и на основании закона ректор дал согласие на демонтаж барельефа силами общественности», - рассказал общественный активист Александр Ершов.

Напомним, ранее Минкультуры отказалось включить в Госреестр недвижимых памятников Украины бюст маршалу Георгию Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове.

Харьковские активисты уже несколько лет требуют демонтировать памятник Жукову, однако, городские власти заявляют, что он включен в реестр монументального искусства и не подпадает под действие закона о декоммунизации.

2 июня протестующие против партии Кернеса и Труханова снесли памятник Жукову. Полиция применила против активистов слезоточивый газ. Это не первый подобный случай в городе - в мае прошлого года в городе повалили бюст Жукова. Инцидент произошел ночью, однако уже утром памятник был восстановлен по распоряжению Кернеса.

22 января также сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес поручил подготовить переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Жукова.