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На Прикарпатье иностранная студентка заказала убийство гражданина ЕС

Она хотела "убрать" бывшего мужа, с которым остался их общий ребенок.

В Ивано-Франковске правоохранители предупредили заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза и задержали организаторшу преступления, которая оказалась студенткой-иностранкой одного из вузов облцентра. Об этом сообщили пресс-центре СБУ, Нацполиции и в Офисе генпрокурора.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что иностранка, которая учится в одном из вузов областного центра, подыскивает исполнителя для совершения убийства", - отметили в СБУ.

Фото: npu.gov.ua

Женщина хотела "убрать" своего бывшего мужа. Поводом стало то, что после развода их общий ребенок остался с отцом, а саму женщину обязали платить алименты.

Жизнь бывшего мужа она оценила в 4,3 тысячи долларов США. При этом убийство должно было произойти за рубежом, что обеспечило бы заказчице алиби.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители задержали заказчицу и "киллера" во время передачи аванса - $ 500 рядом с домом, где она снимала квартиру.

В рамках открытого уголовного производства по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины женщине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. О задержании злоумышленницы сообщено в консульство иностранного государства.

Напомним, днем 1 февраля возле залива "Собачье устье" в Оболонском районе Киева рыбаки выловили пакет с отрезанной головой мужчины. Предварительно установлено, что это мужчина в возрасте около 60-70 лет. Кинологи исследовали береговую зону реки Днепр, водолазы и сотрудники речной полиции исследовали акваторию залива, однако тело пока не нашли.

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