Наталья Гуменюк уходит с "Громадского ТБ". О таком решении экс-глава объявила 3 февраля, сообщается на сайте hromadske.

"Главная причина для меня - недопустимость неожиданного непродления контракта с главным редактором, которая создала особую команду, умеет работать со сложными и глубокими историями. Кроме того, без главного редактора с понятными условиями работы журналистика является незащищенной. Я понимаю, что глубинная причина - разные видения Громадского именно внутри членов общественной организации. Поэтому я не вижу пока возможности работать, однако остаюсь членом организации, чтобы работать над этим, к тому же максимально быстро", - объяснила свое решение Гуменюк.

Наталья Гуменюк занимала должность главы ОО "Громадское телевидение" четыре года. С 20 декабря 2019 года журналистка выполняла обязанности заместителя главного редактора по партнерствам и руководила проектом hromadske international. В 2019 Наталья Гуменюк вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины.

31 января hromadske сообщало, что с поста главного редактора уходит Ангелина Карякина.