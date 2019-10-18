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Соня Кошкина вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины

Как и в прошлые годы.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, как и в прошлые годы, вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

В этом году журнал отказался от расстановки участниц рейтинга по местам от 1 до 100 и распределил их по категориям. Соня Кошкина включена в категорию "Мастера".

Свой путь в журналистике Соня Кошкина начала с 13 лет. В 15 - уже полноценно работала. В 24 - возглавила LB.ua.

"Сейчас Кошкина - одна из самых известных журналистов в стране. Она достает эксклюзивы и формирует информационную повестку, с ней разговаривают президенты и олигархи, ей открывают секреты успешные политики и опальные чиновники. Чуть больше года назад Кошкина запустила Youtube-проект Kishkina, в рамках которого записала интервью с Игорем Коломойским, Юлией Тимошенко, Святославом Вакарчуком, митрополитом Епифанием. Во время президентской гонки она создала канал в Telegram, чтобы оперативно выкладывать полученные ею инсайды. Сейчас у этого канала более 36 тысяч подписчиков, а в Facebook Кошкину читают более 100 тысяч человек. Но главным достижение в жизни журналистка считает рождение в мае этого года дочери Эстер", - написал "Фокус".

Кроме Сони Кошкиной в категорию "Мастера" вошли соосновательница и собственница "Украинской правды" Алена Притула, главный редактор газеты "Зеркало недели" Юлия Мостовая, генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко и глава "Громадського телебачення" Наталья Гуменюк. Всего в топ-100 попали шестеро журналистов.

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