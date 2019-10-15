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20 украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Восточной Европы

КНУ на 29 месте, КПИ - на 67-м, ХНУ - на 68-м.

20 украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Восточной Европы
Фото: Макс Требухов

Двадцать украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии по версии британской консалтинговой компании QS.

В рейтинг, который составляется в шестой раз, попали 350 вузов.

Самое высокое место среди украинских учебных заведений занял Киевский национальный университет имени Шевченко, он 29-й. В первой сотне также оказались КПИ им. Сикорского (67-й) и ХНУ им. Каразина (68-й).

Львовская политехника, СумГУ, Киево-Могилянская академия и Харьковская политехника расположились во второй сотне.

В третьей сотне нашлось место НУБиП, ДонТУ, Черкасскому университету имени Хмельницкого, УжНУ, ДНУ им. Стуса, ХНУРЭ, НАУ, Днепровской политехнике, ХНЭУ им. Семена Кузнеца, Острожской академии.

Киевский лингвистический университет, Кременчугский университет им. Остроградского и Винницкий национальный технический университет расположились в четвертой сотне.

Три первых места в рейтинге заняли российские вузы, также в топ-пять вошли Тартуский университет в Эстонии и Карлов университет в Чехии.

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