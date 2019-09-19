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Как проверить МФО на надежность: рейтинг от Finance.ua

Как проверить МФО на надежность: рейтинг от Finance.ua

Чтобы помочь пользователям подобрать наиболее оптимальную организацию для получения займа, финансовый супермаркет Finance.ua составил рейтинг МФО.

Согласно статистике, услугой микрозаймов ежемесячно интересуются более 200 000 украинцев, а самих микрофинансовых организаций зарегистрировано около тысячи.

Чтобы помочь пользователям из Украины подобрать наиболее оптимальную организацию для получения займа, финансовый супермаркет Finance.ua составил рейтинг МФО.

Представители ресурса проанализировали рынок МФО в Украине и составили рейтинг из 46 наиболее надежных и клиентоориентированных компаний, которые обслуживают все категории заемщиков и выдают кредиты-онлайн по всей стране.

Как оценить МФО: 5 критериев от Finance.ua

Из всего перечня рассматриваемых организаций были исключены МФО, которые предоставляют микрозаймы только юридическим лицам и работают не по всей территории Украины. 

В результате был составлен 46 микрофинансовых организаций, которые оценивались по ключевым параметрам:

  • разнообразие категорий заемщиков, которые обслуживает компания;
  • прозрачность проведения транзакций;
  • дизайн официальных сайтов МФО (дружелюбность для клиентов, адаптивность дизайна и т.д.);
  • актуальность информации на сайте (насколько часто компания меняет информацию на сайте);
  • достоверность информации, публикуемой на сайте организации (не пытается ли компания вводить пользователей в заблуждение, публикуя неполную или заведомо ложную информацию);
  • качество клиентской поддержки: могут ли операторы колл-центра доступно предоставить информацию про пролонгацию, штрафы, акционные предложения;
  • наличие акционных предложений и дополнительных бонусов для постоянных клиентов.

Перед тем, как брать займ у микрофинансовой организации, также следует:

  • изучить отзывы о компании — в интернете всегда можно найти информацию об организациях, которые обманывают;
  • убедиться, что в компании предусмотрено продление срока кредита — в стабильных и надежных компаниях этот вопрос легко решается, если заемщик согласиться погасить проценты за прошедшие дни;
  • сравнивать МФО на Finance.ua. В рейтинге украинских микрофинансовых организаций — проверенные и официальные компании, которые были отобраны вручную. Здесь можно найти всю информацию об условиях кредитования в МФО и ознакомиться с отзывами пользователей о них.

Рейтинг постоянно обновляется и пополняется. Ознакомиться с рейтингом микрофинансовых организаций детальнее вы можете на сайте Finance.ua

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