Как проверить МФО на надежность: рейтинг от Finance.ua

Чтобы помочь пользователям подобрать наиболее оптимальную организацию для получения займа, финансовый супермаркет Finance.ua составил рейтинг МФО.

Согласно статистике, услугой микрозаймов ежемесячно интересуются более 200 000 украинцев, а самих микрофинансовых организаций зарегистрировано около тысячи.

Чтобы помочь пользователям из Украины подобрать наиболее оптимальную организацию для получения займа, финансовый супермаркет Finance.ua составил рейтинг МФО.

Представители ресурса проанализировали рынок МФО в Украине и составили рейтинг из 46 наиболее надежных и клиентоориентированных компаний, которые обслуживают все категории заемщиков и выдают кредиты-онлайн по всей стране.

Как оценить МФО: 5 критериев от Finance.ua

Из всего перечня рассматриваемых организаций были исключены МФО, которые предоставляют микрозаймы только юридическим лицам и работают не по всей территории Украины.

В результате был составлен 46 микрофинансовых организаций, которые оценивались по ключевым параметрам:

разнообразие категорий заемщиков, которые обслуживает компания;

прозрачность проведения транзакций;

дизайн официальных сайтов МФО (дружелюбность для клиентов, адаптивность дизайна и т.д.);

актуальность информации на сайте (насколько часто компания меняет информацию на сайте);

достоверность информации, публикуемой на сайте организации (не пытается ли компания вводить пользователей в заблуждение, публикуя неполную или заведомо ложную информацию);

качество клиентской поддержки: могут ли операторы колл-центра доступно предоставить информацию про пролонгацию, штрафы, акционные предложения;

наличие акционных предложений и дополнительных бонусов для постоянных клиентов.

Перед тем, как брать займ у микрофинансовой организации, также следует:

изучить отзывы о компании — в интернете всегда можно найти информацию об организациях, которые обманывают;

убедиться, что в компании предусмотрено продление срока кредита — в стабильных и надежных компаниях этот вопрос легко решается, если заемщик согласиться погасить проценты за прошедшие дни;

сравнивать МФО на Finance.ua. В рейтинге украинских микрофинансовых организаций — проверенные и официальные компании, которые были отобраны вручную. Здесь можно найти всю информацию об условиях кредитования в МФО и ознакомиться с отзывами пользователей о них.

Рейтинг постоянно обновляется и пополняется. Ознакомиться с рейтингом микрофинансовых организаций детальнее вы можете на сайте Finance.ua.