Латвийский PrivatBank оштрафовали на €1 млн за нарушение финмониторинга

Банк должен уплатить штраф в бюджет в течение одного месяца.

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FCMC) оштрафовала местный PrivatBank на €1,019 млн за нарушение финмониторинга.

В сообщении FCMC говорится, что "дочка" украинского Приватбанка оштрафована за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег.

Нарушения, которые свидетельствуют о серьезных недостатках в системе финмониторинга, были обнаружены во время проверки банка.

Примененный к банку штраф составляет 90% от максимального предусмотренного законом штрафа - 10% годового оборота. PrivatBank должен уплатить штраф в бюджет в течение одного месяца.

Напомним, что Приватбанк уже больше года пытается продать свою долю в AS PrivatBank.

Доля госбанка в одноименном латвийском учреждении составляет 46,54%, хотя еще в начале 2016 года он владел 50,02%. О том, как Украина потеряла контрольный пакет акций в AS PrivatBank, читайте в статье "Почему Украине досталось меньше половины Приватбанка Латвия".