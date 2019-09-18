Еврокомиссия официально анонсировала трехсторонние газовые переговоры 19 сентября

Еврокомиссия в среду, 18 сентября, официально анонсировала трехсторонние переговоры по транзиту российского газа на европейский рынок по территории Украины. Третий раунд переговоров состоится в Брюсселе завтра, 19 сентября.

"Завтра, 19 сентября, в Брюсселе состоится третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной по поводу долгосрочного транзита газа через Украину в период после 2019 года. Перед встречей вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Шефчович проведет двусторонние переговоры как с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем, и с делегацией России под руководством министра энергетики Александра Новака. на встрече будут также присутствовать руководители компаний Нафтогаз и Газпром", - сказано в сообщении.

Переговоры будут сосредоточены вокруг того, каким образом отразить правила ЕС в сфере энергетики в будущем рамочном соглашении, а также договоров о продолжительности будущего контракта, объемов газа и тарифов.

"Убежден, что прогресс в переговорах даст мощный позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего периода", - заявил Шефчович.

Напомним, предыдущие раунды трехсторонних переговоров по транзиту газа состоялись 17 июля 2018 и 21 января 2019.