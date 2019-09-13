Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Данное повышение стало возможным благодаря недавнему аналогичному пересмотру суверенного рейтинга Украины, передает Интерфакс-Украина.

В то же время Fitch напоминает о слабой ликвидности "Нафтогаза", неопределенности с внутренними ценами на газ, планируемом отделении газотранспортного бизнеса и политических рисках.

Как сообщалось, ранее Fitch повысило рейтинг Украины до "B" с позитивным прогнозом. Агентство высоко оценило возможности новой украинской власти.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.