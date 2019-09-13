В банке обещают, что за полчаса-час терминалы и "Приват24" будут работать без сбоев.

Вечером в пятницу, 13 сентября, в работе Приватбанка произошел масштабный сбой.

Зафиксированы проблемы с платежами в "Приват24", оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.

В пресс-службе банка сообщили, что возник технический сбой, но пока его уже устранили, передает Громадське. Однако проблемы с оплатой в терминалах еще могут возникать в связи с тем, что во время сбоя накопилась очередь из запросов.

По состоянию на 20:00 в банке обещают, что за полчаса-час терминалы и "Приват24" будут работать без сбоев.

Ранее Приватбанк запустил функцию оплаты в интернет-магазинах без ввода номеров карточек.

12 сентября Приватбанк также представил обновленное приложение "Приват24". В приложении изменили дизайн и добавили ряд функций. Тогда же анонсировали запуск технологии, которая позволит осуществлять оплату в розничных сетях с помощью собственного лица.