Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
ГлавнаяПолитика

Коломойский отрицает связь между его встречей с Зеленским и обыском в Приватбанке

Олигарх посоветовал перестать заниматься конспирологией.

Коломойский отрицает связь между его встречей с Зеленским и обыском в Приватбанке
Фото: Анна Стешенко

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что его встреча с президентом Владимиром Зеленским и обыски в Приватбанке не были связаны между собой.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Вы считаете, что мы обсуждали там вопросы обысков? Перестаньте заниматься конспирологией. Вы считаете, что в Приватбанке не могут быть обыски? А в Эксимбанке могут быть обыски? А в Ощадбанке? А в частных банках? А чего в Приватбанке не могут?", - сказал Коломойский.

По его словам, встреча у Зеленского была посвящена "практическим вопросам, связанным с отопительным сезоном".

Напомним, что встреча состоялась 10 сентября. На следующий день сотрудники полиции пришли с обыском в центральный офис Приватбанка в Днепре.

Обыски были связаны с тем, что Приватбанк, имея в своей структуре подразделения, осуществляющие подбор персонала и информационное обеспечение, заключил контракты со сторонними подрядчиками.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также