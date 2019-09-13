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Юрист, на свадьбе которого гулял Богдан, отрицает интерес к Минюсту

Довбенко заявил, что не планирует идти во власть.

Юрист, на свадьбе которого гулял Богдан, отрицает интерес к Минюсту
Фото: Анна Стешенко

Юрист Андрей Довбенко, ради свадьбы которого глава Офиса президента Андрей Богдан пропустил официальные мероприятия на День Независимости, отрицает интерес к Министерству юстиции.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Абсолютно", - ответил Довбенко на вопрос, не интересует ли его Министерство юстиции.

Он добавил, что не планирует входить во власть. "Это не мое, я человек бизнеса", - сказал он.

Напомним, что Богдан на День Независимости был на свадьбе юриста Андрея Довбенко и владелицы юрфирмы LCF Анны Огренчук, которую праздновали в Сен-Тропе на юге Франции. Пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.

Впоследствии Зеленский сказал, что Богдан был неправ, предпочтя свадьбу в Сен-Тропе официальным мероприятиям в Киеве на День Независимости Украины.

В журналистских расследованиях Довбенко называют "самой влиятельной теневой фигурой в системе Минюста и рейдерских захватов".

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