"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник

Депутатам "СН" прямо сказали, что роспуск ЦИК необходим именно для этой цели.

Парламентская фракция партии «Слуга народа» провела заседание при участии премьера Алексея Гончарука и спикера Дмитрия Разумкова. Об этом сообщают источники LB.ua во фракции.

По словам собеседников LB.ua, депутатам объясняли, почему необходимо проголосовать за роспуск Центральной избирательной комиссии. Главным аргументом назвали местные выборы, которые состоятся весной 2020 года.

"Прямо сказали, что это политическая целесообразность и местные выборы в апреле. Поэтому нужен свой ЦИК", - сказал нардеп из фракции "Слуга народа", пожелавший остаться неназванным.

Напомним, ранее на этой неделе комитет парламента рекомендовал Раде досрочно прекратить полномочия ЦИК. Этот вопрос должны были рассматривать во вторник, но отложили, так как в зале было недостаточно голосов.

Официальным основанием для роспуска ЦИКа в "Слуге народа" называют бездеятельность комиссии на парламентских выборах, а также "незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержки с установлением результатов выборов в отдельных округах".