Верховная Рада сегодня рассмотрит вознаграждение за сообщения о коррупции

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу рассмотрит законопроект №1010 о вознаграждении обличителей коррупции.

Всего в повестку дня пленарного заседания включены 10 законопроектов.

Рада также рассмотрит законопроекты №1036 о прозрачности работы парламента, №1042 о планировании законодательной работы, №1054 о признании потерявшим силу списка объектов госсобственности, не подлежащих приватизации, №1055 об аренде государственного и коммунального имущества, №1060 о порядке лицензирования хозяйственной деятельности, №1067 о дерегуляции хозяйственной деятельности, №1071 о космической деятельности, №1046 о концессии, №1049 и №1051 о внедрении единого счета для оплаты налогов и сборов.

Напомним, накануне парламент отложил вопрос об увольнении членов Центральной избирательной комиссии.