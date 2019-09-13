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Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским

"Я его не узнал, говорю честно".

Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб
Фото: Эскендер Ганиев

Освобожденный в рамках обмена с Россией Павел Гриб заявил, что не поздоровался с президентом Владимиром Зеленским, потому что не узнал его.

Об этом он рассказал в интервью BBC-Украина.

"К сожалению, я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Затем подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог журналистам смотреть в глаза", - сказал он.

Гриб добавил, что сожалеет, что так произошло, но он не узнал главу государства.

"Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так произошло", - пояснил Гриб.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан, в том числе Павел Гриб, а также 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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