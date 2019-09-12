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Порошенко увидел в отстранении Геращенко от работы в Раде тенденцию к свертыванию демократии в Украине

Лидер "Евросолидарности" провел встречу с делегацией Всемирного конгресса украинцев.

Порошенко увидел в отстранении Геращенко от работы в Раде тенденцию к свертыванию демократии в Украине
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с президентом ВКУ Павлом Гродом и делегацией Всемирного конгресса украинцев.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в фейсбуке.

Отмечается, что в ходе встречи стороны говорили о том, что сейчас происходит с украинским парламентаризмом.

"Попытка лишить сопредседателя фракции "ЕС" Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной Рады демонстрирует довольно тревожную тенденцию к свертыванию демократии в Украине. Мы видим, что депутатов пытаются лишить возможностей для законотворческой работы", - заявил лидер "Европейской Солидарности".

По словам Петра Порошенко, вызовом для Украины остается освобождение всех украинских заложников Кремля. В то же время это нельзя рассматривать основанием для смягчения международных санкций против России, поскольку они были введены за подрыв территориальной целостности Украины и невыполнение Минских договоренностей.

"Наша общая позиция с представителями ВКУ: украинская власть на саммите НАТО в Лондоне должна требовать постановки вопроса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства. "Европейская солидарность" не изменяет своим принципам - Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он поблагодарил Павла Грода и Всемирный конгресс украинцев за твердую поддержку Украины на пути в Европейский Союз и НАТО.

Напомним, Геращенко сегодня вызвали на заседание регламентного комитета для обсуждения ее выступления с трибуны парламента 10 сентября.

Во время своего выступления депутат сравнила оккупантов ( "зеленых человечков") в Крыму с представителями "Слуги народа". После этого Геращенко выключили микрофон, а спикер Дмитрий Разумков заявил о недопустимости подобных сравнений. Нардепы от "ЕС" заблокировали трибуну, а сама Ирина попросила Разумкова "успокоить свой югенд".

Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний.

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