Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний

Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить депутата фракции "Европейская Солидарность" Ирину Геращенко от участия в следующих пяти пленарных заседаниях парламента. Об этом сообщает "Эспрессо".

За это решение проголосовали 6 членов комитета, против 5, воздержались - 3.

Согласно закону Украины о регламенте Верховной Рады, комитет может рекомендовать, а Рада - без рассмотрения проголосовать за лишение депутата права на участие в пленарных заседаниях.

Подобная санкция применяется крайне редко.

В 2015 году регламентный комитет рекомендовал лишить Олега Барну права на посещение пленарных заседаний после того, как он вынес с трибуны премьер-министра Арсения Яценюка. На голосование парламента этот вопрос не выносился.

Напомним, Геращенко сегодня вызвали на заседание регламентного комитета для обсуждения ее выступления с трибуны парламента 10 сентября.

Во время своего выступления депутат сравнила оккупантов ( "зеленых человечков") в Крыму с представителями "Слуги народа". После этого Геращенко выключили микрофон, а спикер Дмитрий Разумков заявил о недопустимости подобных сравнений. Нардепы от "ЕС" заблокировали трибуну, а сама Ирина попросила Разумкова "успокоить свой югенд".