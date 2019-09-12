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Оккупационные власти Крыма вывезли 8 крымских татар в Ростов для суда по "делу Хизб ут-Тахрир"

Фигурантов из второй бахчисарайской группы обвиняют в создании и участии в террористической организации.

Оккупационные власти Крыма вывезли 8 крымских татар в Ростов для суда по "делу Хизб ут-Тахрир"
Фото: Портал Крымских Новостей

Оккупационные власти Крыма сегодня, 12 сентября, этапировали 8 крымских татар из симферопольского СИЗО в Ростов-на-Дону для участия в суде. На территорию государства-оккупанта вывезли фигурантов второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир", сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность".

"Как стало известно из собственных источников, сегодня, 12 сентября 2019 года, из Симферопольского СИЗО в г. Ростов-на-Дону для участия в судебном заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде были этапированы фигуранты второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир". Судебное слушание по делу назначено на 17 сентября", - сказано в сообщении.

Адвокаты задержанных утвреждают, что на протяжении всего следствия не представлено ни единого доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию. По мнению независимого российского правозащитного медиа-проекта «ОВД-инфо», члены ячеек организации обвиняются и приговариваются к различным срокам в колонии строгого режима лишь на основании того, что встречались на квартирах и читали религиозную литературу.

Напомним, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

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