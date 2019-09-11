В Страсбурге начались слушания по делу "Украина против России"

Обсуждение по сути будет проходить в закрытом режиме.

Европейский суд по правам человека начал слушания по межгосударственному делу "Украина против России" по обвинению российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Украинскую сторону на слушаниях представляет заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина.

Украина внесла этот иск в ЕСПЧ против РФ 13 марта 2014.

Правительство Украины заявляет, что Российская Федерация осуществляет контроль над Автономной Республикой Крым, неотъемлемой частью Украины, с 27 февраля 2014. Контроль со стороны России привел к многочисленным нарушениям Конвенции.

Среди конкретных нарушений Украине указывает на убийства украинских военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц, на случаи применения пыток, жестокого обращения, противоправного задержания со стороны РФ украинских граждан.

Запись слушания будет доступна на интернет-сайте суда, а обсуждения будут проводиться в закрытом режиме.

В состав Большой палаты включены судьи из Греции, Германии, Исландии, Мальты, Дании, Хрватии, Украины, Чехии, Польши, Ирландии, Монако, Андорры, Великобритании, Азербайджана, Северной Македонии, Сан-Марино, России, Молдовы, Румынии, Боснии и Герцоговины.

Россию на заседании представляе Михаил Гальперин, ряд дипломатов и адвокатов.

Всего ЕСПЧ рассматривает пять межгосударственных дел Украины против России после начала российской вооруженной агрессии. Кроме этого, зарегистрировано около 4 тыс. персональных дел, связанных с событиями в Крыму и на востоке Украины.