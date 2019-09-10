Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в подвал СИЗО Симферополя, - адвокат

Публичных комментариев ФСИН России по поводу условий содержания фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" в СИЗО в Крыму нет.

Фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Тофика Абдулгазиева и Ремзи Бекирова поместили в подвал СИЗО в Симферополе.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает Крым.Реалии.

На своей странице в Facebook адвокат разместил видеокомментарий после встречи со своим подзащитным Абдулгазиевым, которого недавно этапировали в СИЗО Симферополя из российского города Шахты, куда его вывезли сразу после ареста в конце марта.

По словам Курбединова, во время этапа в Симферополь Абдулгазиев заболел. Однако, как рассказал Курбединову его подзащитный, несмотря на высокую температуру, правоохранители, которые сопровождали арестованных, никакой помощи ему не предоставили. Лечился крымский татарин таблетками, которые ему дали другие арестанты.

Как рассказал адвокату Абдулгазиев, их с Бекировым посадили в подвалы, которые в СИЗО называют карантинными камерами. Он отметил, что эти помещения совсем не выполняют своей функции карантина и изоляции человека, а в них наоборот можно заболеть из-за "ненадлежащих условий".

"Тофик описывает это помещение как подвальное с куполообразной потолком, внутри камеры этот купол достигает высоты чуть больше человеческого роста, а туалет там меньше 50 см, в него можно зайти только боком. Кроме того, в камере проходят все коммуникации, ведь это подвальные помещения, туда часто затекают канализационные отходы. Ходить по камере приходится в полусогнутом положении", – рассказал адвокат.

Курбединов рассказал, что сегодня планирует отправить по электронной почте жалобы в российскую прокуратуру, уполномоченному по правам человека и в другие инстанции, чтобы те провели соответствующие проверки и привели в соответствие с IV Женевской конвенции условия содержания Абдулгазиева и Бекирова.

Публичных комментариев ФСИН России по поводу условий содержания фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" в СИЗО в Крыму нет.

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму массовые обыски в домах крымских татар и задержали 25 человек. 23 крымчан вывезли в Россию, один содержится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Ячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Задержанным фигурантам дела суд постоянно продлевает аресты.