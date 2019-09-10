Руководитель одного из предприятий "Укроборонпрома" попался на миллионной растрате

Предприятие заключило договор с подрядчиком, который не смог изготовить необходимые военные средства.

Военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила о подозрении в растрате почти 1 миллиона гривен из госбюджета руководителю одного из предприятий "Укроборонпрома". Об этом сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что директор госпредприятия в 2019 году растратил, а должностные лица ООО присвоили бюджетные средства в сумме 917 726 грн, предназначенные для изготовления вооружения для военнослужащих ВСУ.

В феврале 2019 Министерство обороны и "Государственный НИИ химических продуктов" заключили договор на поставку 600 единиц военных средств поражения на сумму более 12 млн гривен. После этого директор госпредприятия заключил договор с руководством частного общества, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение.

В августе 2019 правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах, в ходе которых изъята необходимая документация, черновые записи и тому подобное.

Военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила о подозрении директору ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", который входит в состав ГК "Укроборонпром", и директору частного общества в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УК.

Сейчас продолжаются дальнейшие следственные (розыскные) действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и других причастных лиц.