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Суд возобновил дело против замминистра инфраструктуры Лавренюка

Ранее ГБР закрыло производство в связи с отсутствием состава преступления.

Суд возобновил дело против замминистра инфраструктуры Лавренюка
Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство по факту служебной халатности заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, однако суд возобновил расследование. Об этом говорится в материалах суда.

10 апреля в Печерский районный суд Киева обратился гражданин с просьбой отменить решение ГБР о закрытии дела в отношении Лавренюка, которое было открыто 4 января по части 1 ст. 367 Уголовного кодекса во время занятия им должности исполняющего обязанности министра инфраструктуры.

28 марта дело было закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса, в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

4 сентября суд постановил отменить постановление ГБР о закрытии дела в отношении Лавренюка и возобновить расследование.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла изменения в Конституцию, отменяющие депутатскую неприкосновенность. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Источник: "Украинские новости"
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