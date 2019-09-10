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Колобов в конце августа прилетал в Украину

Дела против бывшего министра финансов закрыли в 2018 году.

Колобов в конце августа прилетал в Украину
Фото: bbc.co.uk

Бывший министр финансов Юрий Колобов в конце августа прилетал в Украину.

По данным LB.ua, 28 августа Колобов прилетел в аэропорт "Борисполь" из Австрии. Въезд на территорию Украины ему "отменили", при этом из Борисполя он вылетел в Париж 30 августа.

В Госпогранслужбе LB.ua сообщили, что не могут предоставить информацию по этому поводу, ссылаясь на защиту персональных данных.

Колобов с 2014 года находится за границей.

В сентябре того года СБУ открыла уголовное производство в отношении Колобова и других бывших членов правительства Николая Азарова по подозрению в растрате госбюджета в связи с выпуском облигаций внешнего госзайма на сумму $3 млрд и продаже их России. Кроме того, по данным СБУ, бывшие чиновники незаконно перечислили комиссию в сумме $450 тыс. в пользу VTB Capital plc (дочерняя компания российского банка ВТБ в Лондоне) за размещение указанных государственных бумаг.

Генпрокуратура также расследовала уголовное производство в отношении Колобова по подозрению в растрате 220 млн грн бюджетных средств. Уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). 20 января 2015 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Колобова.

В марте 2015 года Колобов был задержан в курортном городке Альтеа в автономной области Испании Валенсия. Испанские власти отказались выдать Колобова Украине и предоставили ему вид на жительство.

В 2018 году стало известно, что дела против Колобова были закрыты.

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