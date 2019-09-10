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Рада заберет у Антикоррупционного суда 95% обвинительных актов

В ВАКС останутся только самые громкие уголовные производства.

Рада заберет у Антикоррупционного суда 95% обвинительных актов
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Верховная Рада намерена внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде, чтобы избежать завала в его работе.

Соответствующий законопроект №1025 в первом чтении был принят 10 сентября голосами 345 депутатов.

Согласно предложенным поправкам, ВАКС оставят только те дела, которые расследовались Национальным антикоррупционным бюро. Это примерно две сотни обвинительных актов.

"Если мы этого не сделаем, то с самого старта Высший антикоррупционный суд получит около 3600 дел, которые он вынужден будет рассматривать. Это парализует его работу", - предупредил депутатов представлявший законопроект Федор Вениславский.

Другие дела, которые отнесены к подследственности этого суда, будут рассматриваться только в том случае, если они внесены в Единый реестр досудебных расследований с даты начала суда, то есть 5 сентября.

Напомним, сегодня, 5 сентября, в Украине начал работу Антикоррупционный суд. Все коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в ВАКС. Также суд должен рассматривать ходатайства НАБУ и САП.

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