НАПК не видит конфликта интересов в голосовании Малюськи за назначение самого себя главой Минюста

Национальное агентство по предотвращению коррупции не считает конфликтом интересов голосование Дениса Малюськи в качестве депутата Верховной Рады за назначение самого себя министром юстиции.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Українських Новин".

"Изложенная в запросе информация не дает возможности определить, в чем именно состоит частный интерес, как обязательная составляющая конфликта интересов, народного депутата Украины Малюськи Дениса Леонтиевича во время голосования за назначение членов Кабинетов министров Украины", - говорится в сообщении.

В связи с этим у Нацагентства отсутствуют основания для принятия мер реагирования. Проверка также не проводилась.

НАПК подчеркивает, что конфликт интересов должен иметь частный интерес и противоречие служебных полномочий, которые могут повлиять на принятие решений.

Напомним, 29 августа Рада назначила новый Кабинет министров, в том числе министра юстиции Малюську. Согласно данным на сайте Рады, депутат проголосовал за назначение самого себя.

Отметим, что в прошлом году НАПК вызвало омбудсмена Людмилу Денисову для дачи пояснений о конфликте интересов при голосовании за ее назначение. Сообщалось, что нарушение подпадает по ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях.