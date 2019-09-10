Глава ОП побывал на свадьбе "смотрящего" за Минюстом в День Независимости Украины.

Кроме главы Офиса президента Андрея Богдана на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко в Сен-Тропе в День независимости Украины также были судьи и депутаты от "Слуги народа".

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші з Денісом Бігусом".

По информации журналистов, на свадьбе Довбенко также присутствовал близкий друг Богдана застройщик Андрей Вавриш. Он занимался разработкой проекта нового Офиса президента.

Кроме того на вечеринку пришли депутаты Николай Сольский и Олег Семинский, а также судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин.

Также на свадьбе присутствовала глава Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая и российско-украинский бизнесмен Павел Фукс.

Бигус назвал Довбенко "самой влиятельной теневой фигурой в системе Минюста и рейдерских захватов". По его мнению, именно в это важно в истории с поездкой на его свадьбу Богдана, а не то, что она была в Сен-Тропе.

Напомним, Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.

По информации журналистов Bihus.info, Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и "решение вопросов", в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества.

Его избранница - юристка Анна Огренчук. Несколько недель назад она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, куда вошел ряд приближенных к Андрею Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование, судя по документу, отвечал Богдан, пишут журналисты программы.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Богдан "был неправ", предпочтя свадьбу в Сен-Тропе официальным мероприятиям в Киеве на День Независимости.

Сам же глава ОП заявил, что в свободное от работы время может ездить, куда хочет и посоветовал "парахоботикам узбагоиться".

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