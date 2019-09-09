Мэр привел в пример слова Богдана на ток-шоу Шустера о бюджете Киева и Праги, назвав это манипуляцией.

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил главу Офиса президента Андрея Богдана в манипуляциях, когда последний сравнивал бюджеты Киева и Праги. Об этом Кличко написал у себя на фейсбуке.

Мэр привел в пример высказывание Богдана на ток-шоу Савика Шустера о бюджете Киева и Праги с вопросом главы ОПУ «Ну и где наша Прага?».

"Во-первых, даже в озвученных цифрах вы немного заблудились. Бюджет Праги вы занизили на пол миллиарда долларов. Во-вторых, умолчали о том, что население Праги более чем в два раза меньше населения Киева! И Прага почти вдвое меньше, чем Киев. И, в-третьих, Прага имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит помимо запланированного бюджета. А Киев - единственный город в Украине, у которого в Госбюджет забирают 60 процентов НДФЛ".

Кроме того, Кличко напомнил, что еще 5 лет назад столица была банкротом - имея бюджет 18 миллиардов гривен и 25 миллиардов долгов. По его словам, за эти годы горвласть увеличила бюджет Киева более чем в три раза, а долг уменьшила до 4 миллиардов гривен.

Фото: Виталий КличкоФБ

Мэр также напомнил, что Прага - столица страны-члена Евросоюза. Прага - город с доходом на душу населения почти 3000 долларов, а в Киеве этот показатель в четыре раза ниже.

«Знаете, сколько бы вы ни манипулировали, кормя граждан ложью и нарушая законы и Конституцию, вскоре придется отвечать на вопрос «Где наша Чехия?» (Если вы выбрали такой пример для сравнения)», - добавил мэр.

Напомним, 4 сентября Кабмин согласовал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. В свою очередь Кличко заявил, что это незаконно и его могут уволить в этой должности только Киевляне.

В тот же день руководители фракций Киевсовета обратились к президенту с просьбой назначить Кличко на должность главы КГГА, с которой его хотят уволить.

28 августа партия "Голос" выступала против разделения должности мера Киева и главы КГГА, поскольку главой КГГА должен быть человек, которого самостоятельно выберут киевляне, а не власть.