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Кличко отреагировал на возможное увольнение: "Кличко могут уволить только киевляне!"

Мэр считает свое отстранение от должности главы КГГА незаконным.

Кличко отреагировал на возможное увольнение: "Кличко могут уволить только киевляне!"
Фото: Макс Левин

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что считает согласование Кабмина уволить его с должности главы КГГА незаконным. Об этом мэр заявил на брифинге.

"Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути прямое президентское управление...То, что происходит, - незаконно", - заявил Кличко.

Он считает решение Кабмина неконституционным и незаконным. "Кличко могут уволить только киевляне!" - подчеркнул политик.

Мэр Киева также отметил, что еще не видел официального документа правительства с одобрением его увольнения.

Напомним, 24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. Кабинет министров Владимира Гройсмана отказался рассматривать этот вопрос, оставив его новому правительству, которое сформируют вскоре после начала работы Верховной Рады девятого созыва.

Депутаты Верховной Рады VIII созыва перед сложением полномочий обратились в Конституционный Суд с просьбой объяснить, может ли президент назначать на пост главы КГГА не мэра Киева.

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Источник: "Украинские новости"
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