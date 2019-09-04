После демилитаризации СБУ контрразведку следует передать Минобороны, - экс-глава ГУР

Общее реформирование сектора безопасности и обороны страны способно дать импульс развитию и усилению военной разведки. Об этом в ходе круглого стола “Как усилить разведывательные органы Украины” в Институте Горшенина заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2014 - 2016), заместитель главы Администрации президента Украины (2016 - 2019) Валерий Кондратюк.

“Перспективным направлением развития военной разведки является общее реформирование сектора безопасности и обороны. После подписания и принятия закона “Об основах национальной безопасности Украины” есть целое направление реформирования СБУ, одним из элементов которого является демилитаризация Службы безопасности. В этом контексте возникает вопрос судьбы военной контрразведки, которая продолжит обслуживать и обеспечивать защиту воинских частей и подразделений. Здесь может быть полезным опыт Польши - там после демилитаризации их Агентства внутренней безопасности военная контрразведка была передана в состав военной разведки. И тогда разведывательная служба Минобороны будет иметь две функции - как разведывательная, так и контрразведывательная защита не только Министерства обороны, но и воинских частей и подразделений. И это действительно будет создание новой разведывательной службы в составе Минобороны”, - сказал Валерий Кондратюк.

По словам эксперта, за последние пять лет разведывательные службы Украины многому научились и стали более эффективными.

“Опыт, полученный разведкой за время российской агрессии - бесценен. Не было никаких трактатов и инструкций, как действовать, но иногда в условиях ограниченного времени нужный шаг делался практически интуитивно. И сегодня как военная разведка, так и Служба внешней разведки уже действуют по главному приоритету - отслеживание планов и намерений и главное недопущение дальнейшего увеличения агрессии против Украины”, - резюмировал эксперт.