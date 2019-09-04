Печерский суд разрешил детективам ГБР доставить Гонтареву на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований применить к бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос. Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщает агентство "Украинские новости".

Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действуя с целью получения неправомерной выгоды". Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что у органа предварительного расследования возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа 2019 года.

15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа.

При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала.

27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.

Напомним, в апреле этого года Генпрокуратура уже вызывала Гонтареву на допрос в связи с расследованием по делу олигарха Курченко. Гонтарева тогда заявила, что не намерена возвращаться из Лондона ради допроса.