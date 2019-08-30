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Гонтарева попала под машину

"Полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться".

Гонтарева попала под машину
Фото: пресс-служба НБУ

Бывший руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под автомобиль в Лондоне. Об этом она рассказала в комментарии LIGA.net.

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.

Она сообщила, что получила серьезные травмы. "Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", - написала Гонтарева.

Напомним, ранее Гонтарева заявляла, что опасается за свою безопасность в связи с угрозами от Игоря Коломойского. Она возглавляла НБУ на момент национализации Приватбанка, который раньше принадлежал олигарху.

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