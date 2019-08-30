Зеленский предложил дать "народу" право вносить законопроекты

Президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в статью 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы.
Об этом говорится в конституционных изменениях, которые он внес на рассмотрение парламента 29 августа.
Согласно предложению, право вносить законопроекты в Верховную Раду будут иметь не только Президент, Кабинет министров, народные депутаты, но и "народ".
Для этого необходимо будет новое законодательство, которое определит, кем как и в каких случаях это право может быть реализовано.
Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.