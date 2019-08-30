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Зеленский предложил дать "народу" право вносить законопроекты

Право законодательной инициативы есть сейчас у президента, Кабмина и нардепов.

Зеленский предложил дать "народу" право вносить законопроекты
Фото: Михаил Палинчак

Президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в статью 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы.

Об этом говорится в конституционных изменениях, которые он внес на рассмотрение парламента 29 августа.

Согласно предложению, право вносить законопроекты в Верховную Раду будут иметь не только Президент, Кабинет министров, народные депутаты, но и "народ".

Для этого необходимо будет новое законодательство, которое определит, кем как и в каких случаях это право может быть реализовано.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

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