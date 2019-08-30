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Зеленский предложил прописать в Конституции дополнительных омбудсменов

Президент считает, что одного омбудсмена для Рады недостаточно.

Зеленский предложил прописать в Конституции дополнительных омбудсменов
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский предложил ввести должность уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению за соблюдением Конституции Украины.

Об этом говорится в конституционных изменениях, которые он внес на рассмотрение парламента 29 августа.

В случае принятия в ст. 85 появится новый пункт 17-1, согласно которому Верховная Рада получит полномочия назначать и увольнять уполномоченных Верховной Рады за соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах, а также заслушивать их ежегодные доклады.

Соответствующие изменения также предлагается внести в ст.101 Конституции Украины.

В пояснительной записке говорится, что один омбудсмен - по правам человека - не способен эффективно контролировать соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

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