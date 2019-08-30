​Всенощная «слуг»

Первое заседание новоизбранной Рады, начавшееся в 13.00 четверга, затянулось до глубокой ночи – 2.20 утра пятницы. Депутаты фракции Зеленского продемонстрировали небывалую дисциплину: не выходили в буфет во время голосований и по команде давали голоса за огромное количество ключевых вопросов – от избрания руководства Рады и утверждения нового Кабмина до отмены неприкосновенности. После полуночи монобольшинство ударными темпами проголосовало за подготовку и рассмотрение нескольких десятков законопроектов по ускоренной процедуре. Как это происходило – читайте в репортаже LB.ua.

Фото: Михаил Палинчак

Создание монобольшинства

Сражу же после открытия заседания депутаты решили заседать «до победного» — пока не будут приняты все решения. За это предложение Дмитрия Разумкова проголосовало конституционное большинство – 359 депутатов. Решение изначально сулило работу до глубокой ночи, хотя самый молодой депутат нового созыва Святослав Юраш из «Слуги народа» в кулуарах обещал LB.ua, что «эта Рада не будет повторять ошибок предшественников, у нас уже не будет тех бюджетных ночей, когда все депутаты до утра делили бюджет и посты».

Дальше с трибуны выступил Владимир Гройсман. Он коротко заявил о сложении полномочий правительства перед новоизбранной Верховной Радой, а весь состав Кабмина покинул ложу правительства. Финального доклада по итогам роботы Кабмина не последовало, таким образом, Владимир Гройсман стал единственным премьером, который так ни разу и не отчитался перед парламентом, как это предусматривает Регламент ВР.

Фото: Lb.ua

По процедуре затем были созданы фракции: «Слуга народа» – 254 депутата (глава – Давид Арахамия, первый заместитель – Александр Корниенко), «Оппозиционная платформа-За жизнь» – 44 депутата (сопредседатели – Юрий Бойко и Вадим Рабинович), «Батькивщина» – 25 депутатов (глава – Юлия Тимошенко), «Европейская солидарность» – 27 депутатов (сопредседатели – Ирина Геращенко и Артур Герасимов), «Голос» – 17 депутатов (глава – Сергей Рахманин). Также была сразу было заявлено о создании депутатской группы «За будущее» – 23 депутата (сопредседатели – Виктор Бондарь, возглавлявший в прошлом созыве группу «Возрождение» и Тарас Батенко, глава партии «Укроп», близкий к Игорю Коломойскому).

Фото: Макс Левин

Далее проследовало заявление Дмитрия Разумкова о том, что коалиции в этой Верховной Раде не будет. Ее права получит единственная фракция «Слуги народа», в состав которой вошли 254 народных депутатов.

«И согласно Конституции Украины, имеет права коалиции в Верховной Рады», – довольно сообщил он, объявив технический перерыв для начала рассмотрения ключевых кадровых вопросов.

Установки от Зеленского

Как рассказали источники LB.ua в «Слуге народа», в перерыве между торжественным и первым заседанием Рады состоялось заседание фракции с участием президента. Именно тут были расставлены окончательные точки по кадровым назначениям. «Камнем преткновения» стала фигура главы МИД Арсена Авакова. «Президент заявил, что это назначение – под его ответственность», – рассказал один из участников совещания, добавив, что ряд нардепов выступили против сохранения на посту действующего главы МВД.

Фото: Макс Левин

Впрочем, другой член «Слуги» Никита Потураев в беседе с LB.ua отрицал наличие во фракции «группы против». «Была просто дискуссия, было обсуждение, против никто не был», – утверждал он.

Ещё один из депутатов «Слуги» рассказал LB.ua, что во фракции уже сформировалась неформальная группа лояльных к Арсену Авакову депутатов из 20-30 человек, которую будет курировать близкий ему нардеп Денис Монастырский (возглавил Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Там же, в ходе заседания фракции, президент дал указание голосовать за состав Кабмина пакетом, как традиционно делали «папередники». Почему? То ли чтобы не затягивать процесс, то ли глава государства еще не был уверен в достаточном уровне дисциплины своих соратников.

Депутат Ирина Верещук из «Слуги» объяснила пакетное голосование довольно своеобразно: «Будем голосовать за Кабмин пакетом, потому что у нас эксклюзивная, чтобы не сказать сложная ситуация в стране».

Избрание руководства Рады

Фото: Анна Стешенко Ирина Верещук

Ближе к обеду приступили к голосованию за спикера и двух вице-спикеров. Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», под аплодисменты своих коллег в зале объявил о выдвижении от фракции на пост спикера Дмитрия Разумкова.

Выступая с трибуны, кандидат в спикеры взял обязательство: «Рада больше не будет машиной коррупционных схем, а будет парламентом для создания стимулов развития страны... Мы будем работать, как каждый рядовой украинец». По его словам, «Слуга народа» должна будет выполнить по сути обещания всех политических партий: снимет неприкосновенность, введет уголовную ответственность за кнопкодавство и прогулы, запустит механизм отзыва депутата.

Фото: Макс Левин

В ходе обсуждения вопроса Артур Герасимов и Ирина Геращенко от «Европейской солидарности» пытались критиковать Разумкова за некоторые неточности и ошибки в разданной депутатам его письменной биографии. Геращенко явно «подколола» Разумкова, что «временный президиум только учится» и объявила о переходе фракции Петра Порошенко «в оппозицию к власти». Но все это не помешало конституционным большинством – 382 голоса – избрать Разумкова спикером. Не голосовали «за» только депутаты фракции «ЕС». К слову, поздравление нового спикера в этот раз обошлось без вручения цветов, как было во всех предыдущих созывах.

Фото: Михаил Палинчак

На пост первого вице-спикера «Слуга», как и предполагалось выдвинула Руслана Стефанчука. Артур Герасимов от «Европейской солидарности» внёс кандидатуру Мустафы Джемилева, а Вадим Рабинович от ОПЗЖ предложил на пост вице-спикера Нестора Шуфрича. От 50-ти внефракционных предложили кандидатуру нардепа Ирины Костанкевич, главы правления именного фонда Игоря Палицы, партнера Игоря Коломойского. Прогнозированно победил Стефанчук – 330 членов всех фракций, кроме «Европейской солидарности».

Фото: Макс Левин

На пост вице-спикера «Батькивщина» выдвинула свою кандидатуру Елену Кондратюк. «Европейская солидарность» вновь предложила Джемилева, а ОПЗЖ — Шуфрича. После продолжительных споров и рейтингового голосования Кондратюк ожидаемо была избрана, также конституционным большинством – 318 голосами.

«Нагоняй» от Зе и Кабмин «пакетом».

Фото: Макс Левин

Ближе к 17-00 в зале появился президент Зеленский, который должен был представить парламенту внеочередное послание главы государства о внутреннем и внешнем положении Украины. Но Владимир Александрович решил «идти своим путём», отказавшись от формата подобных выступлений. Начал он с просьбы сесть, а дальше несколько раз и громко попросил: «Меньше-меньше!! Меньше смс! Больше законов», явно отреагировав на скандальную смс-переписку одного из своих депутатов Михаила Радуцкого.

Затем он пригрозил своим подопечным роспуском уже через год, в случае невыполнения обещаний.

Фото: Макс Левин

«Вопрос один: как именно вы имеете шансы попасть в учебники? Как парламент, который сделал невероятное, который воплотил все, что не смогли сделать предыдущие 28 лет. Как парламент, где не было драк, прогулов, кнопкодавство, а только конструктив и ежедневная кропотливая работа во благо украинского народ... Или! Или вы войдете в парламент, который просуществовал меньше всего - один год. Фактически это ваш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю: распускать Верховную Раду не так страшно. Я искренне надеюсь, что этого не случится. Давайте сделаем это вместе», – призвал он, после чего спикер Разумков предложил объявить перерыв в работе парламента. Но Зеленский неожиданного для всех сел в кресло главы государства, дав понять, что надо продолжить работу.

Фото: Макс Левин

По повестке депутаты пропустили вопрос о принятии законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности, сразу перейдя к избранию премьера. На трибуну вышел будущий глава Кабмина Алексей Гончарук.

Фото: Михаил Палинчак

Он озвучил довольно амбициозные планы: обеспечение темпов экономического роста Украины до 5-7%. А. также о планах пересмотреть программу сотрудничества с МВФ.

«Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой 3-4-летней программе сотрудничества», – анонсировал он.

Фото: Макс Левин

И тут впервые за день работы на табло не появилось то самое конституционное большинство. Гончарука поддержали только 290 нардепов. Не поддержали нового премьера не только ОПЗЖ и «Европейская солидарность», но и «Батькивщина» и «Голос». Только 21 внефракционных, а это меньше половины от их общего количества, проголосовали за назначение Гончарука.

Фото: Макс Левин

Ближе к 18.00 Рада приступила к кадровым назначениям по квоте президента. Первым должны были заслушать Андрея Загороднюка, которого Владимиром Зеленским предложил в качестве министра обороны. Однако претендента на высокую должность банально не оказалось в зале. После нескольких попыток спикера пригласить его на трибуну, Разумков объявил 15-минутный перерыв, после которого Загороднюка таки нашли и 314 нардепов проголосовали за назначение его главой оборонного ведомства. 310 голосами назначили Владимира Пристайко новым главой МИДа.

Фото: Макс Левин Андрей Загороднюк

После парламент без проблем уволил Василия Грицака с поста главы СБУ и назначила вместо него Ивана Баканова, за что 319 проголосовали депутатов. Давний личный друг Зеленского был немногословен, пообещал реформировать СБУ и выполнить требование международных партнеров о демилитаризации службы.

Далее Дмитрий Разумков объявил перерыв, и «слуги» стройными рядами потянулись в буфет. По простой причине: до этого момента они дисциплинированно голосовали, не выходя из зала – в отличие от своих предшественников, которые регулярно выходили в буфет, даже во время важных голосований. Многие журналисты и сотрудники Аппарата, наблюдая дисциплину «слуг», признавали, что подобного не было ни в одном созыве: «Сидят все, как зайчики и голосуют».

Фото: Макс Левин

Ровно час понадобился для подготовки «пакетного» голосования за Кабмин. Опубликованный ранее LB.ua список министров, представляя с трибуны, подтвердил премьер Гончарук. Новый состав Кабмина поддержали 281 нардепов.

Фото: Макс Левин

После технической процедуры сложения полномочий депутата новыми министрами и их присяги Рада, как «по маслу», приняла два постановления о количественном составе комитетов и сферах их компетенции. При этом, депутатам на голосование предложили изменённые постановления с учетом выбывших депутатов в состав Кабмина. Как признался один из «слуг» в кулуарах после голосования, он не читал документ с предложенными правками. «Это физически было нереально. Нам просто с трибуны показали документ, сказали «на замену». Мы проголосовали», – раскалывал явно изморенный интенсивной работой и жарой в Раде (система кондиционирования в этот день просто не выдержала и «легла», – А.С.).

Фото: Макс Левин

И в очередной раз Разумков объявил перерыв для заседания профильных комитетов, которые должны в соблюдение регламента должны были подготовить вопрос о назначении Руслана Рябошапки вместо Юрия Луценко на главу ГПУ и для принятия в первом чтении законопроекта о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Фото: Макс Левин

Последний аккорд

После перерыва в зале остался президент Зеленский, лично контролируя дисциплину голосования своих соратников. Он предложил отпустить новоизбранный Кабмин для проведения первого заседания. Министров провели аплодисментами. После чего дело наконец-то дошло до увольнения Луценко.

И тут нельзя не упомянуть один красочный акцент. Во многом комично, как отметили многие журналисты, выглядело заявление супруги генпрокурора, которая в эмоциях заявила с места об отказе принимать участие в обсуждении вопроса об отставке ее мужа из-за «конфликта интересов». В заключительном же слове самого Юрия Луценко также явно прослеживались нервные ноты. Он хриплым голосом рассказывал о небывалых достижениях ГПУ под своим руководством и заявил, что ему «не стыдно уходить должности». После чего 317 депутатов проголосовали за снятие его с должности, следом 312 голосами «за» утвердили новым генеральным прокурором Руслана Рябошапку.

Фото: EPA/UPG

Стефанчук объявил о начале рассмотрения законопроекта 7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов, что вызвало бурю аплодисментов в зале. Важно напомнить, что в ходе предвыборной кампании команда Зе обещала отменить неприкосновенность не только депутатов, но и президента с судьями. Но, возможно, пока что не сложилось. Поэтому «слуги» взяли за основу законопроект Рады предыдущего созыва, который предусматривает ликвидацию неприкосновенности только для депутатов и уже одобренный Конституционным судом.

Артур Герасимов из «Европейской солидарности» заявил о грубом нарушении норм регламента при рассмотрении этого законопроекта. «Документ не является переходным, плюс есть замечания Венецианской комиссии к нему, поэтому его принятие сегодня – грубое нарушение», – уверял он.

Фото: Макс Левин

Но это не повлияло на новое большинство: 363 депутатов предварительно утвердили поправки в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. И показательно, что все замечания оппозиции о нарушении норм регламента и явной перспективе оспаривания решения в Конституционном суде не смутили монокоалицию.

Решение, впрочем, не означает отмену неприкосновенности депутатов уже сейчас. Только на следующей сессии (в планах «Слуги» вообще закрыть эту сессию и отрыть новую уже в сентябре, а не в январе, как предусмотрено законом) для принятия закона в целом. Правда, тогда для этого понадобится конституционное большинство – минимум 300 голосов «за» (а с этим может возникнуть проблема, – А.С.). Вдобавок, неприкосновенность депутатов, в случае результативного голосования, в любом случае будет отменена только с 1 января 2020 года.

Примечательно, что в ходе споров во время принятия законопроекта президент Зеленский не выдержал: «Да, что ж вы орете?», – обратился он к оппозиции, которая высказывала замечания к законопроекту. Это было поддержано одобрительными возгласами и аплодисментами депутатов «Слуг народа».

Фото: Макс Левин

Как бы не хотелось всем, но на этом работа нардепов не закончилась. Ещё почти два часа в авральном режиме «штамповались» более пяти десятков решений, включая поручение профильному комитету подготовить законопроект о порядке импичмента президента и о сокращении сроков внесения альтернативных законопроектов к целому ряду законопроектов, Простыми словами, чтобы в скором будущем по-быстрому принять все необходимые президенту законы. Все без обсуждения и по быстрой процедуре: «ставлю-голосуем».

Фото: Михаил Палинчак

Закончили работу новые депутаты относительно поздно: в 2:20 ночи (хотя в предыдущих созывах были свои рекорды — принятие бюджета ближе к шести, – А.С.). Следующее заседание запланировано на вторник, когда и планируют принять уже в целом законопроекты, поданные президентом.