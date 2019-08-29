Арахамия: Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - "очень сложный вопрос"

Депутаты от "Слуги народа" в 12:30 соберутся на заседание фракции для обсуждения кадровых вопросов.

Об этом сообщил в кулуарах парламента Давид Арахамия, будущий глава фракции "Слуга народа".

"Я точно знаю, что в новом Кабмина должна остаться Оксана Маркарова. Она большой специалист", - заявил он.

На уточняющий вопрос о будущем главы МВД Арсена Авакова он отметил, что это "очень сложный вопрос".

Он сказал, что судьба министерских портфелей и повестка дня работы парламента будут обсуждаться на заседании фракции.

Напомним, депутаты Верховной Рады должны сегодня сформировать временный президиум, создать фракции и группы, заслушать спикера Парубия, избрать счетную комиссию, выбрать нового спикера и его заместителей, заслушать внеочередное послание президента о внутреннем и внешнем положении страны, доклады подготовительной рабочей группы, распределить комитеты, определить формат согласительного совета и освещение работы парламента, назначить новое правительство, министров, главу Службы безопасности Украины, дать согласие на назначение нового генерального прокурора.