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Допуск прессы на торжественное заседание Рады сопровождался скандалом

Некоторых аккредитованных журналистов не внесли в списки.

Многих журналистов, которые подавались на аккредитацию на первое заседание Верховной Рады 9-го созыва, не внесли в списки. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Отмечается, что в списках на заседание нет ни одного журналиста от близкого к телеканалу экс-президента Петра Порошенко «Прямый», нет журналистов из агентства «Укринформ», Associated Press, France-Presse, «Главком», Reuters, также не пускают журналистов СТБ, 24 канала и телеканала «Наш».

Среди тех, у кого возникли проблемы с допуском в ложу прессы, оказался и фотокор LB.ua Макс Требухов.

Как объясняют в пресс-службе ВР, ситуация «может быть связана со сбоем электронной системы аккредитации».

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

У прессы, которую не пропускали на торжественное заседание, несмотря на поданную заранее аккредитацию, этот факт вызвал бурю негодования. В пресс-службе признали, что «такого хаоса с аккредитацией и наплыва журналистов не было никогда».

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, сегодня, 29 августа на своем первом торжественном заседании, Верховная Рада рассмотрит вопросы назначения руководства Рады, Кабмина, а так же снятия неприкосновенности, который вызвал дискуссию на заседании подготовительной депутатской группы.

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