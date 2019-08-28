Зеленский и Меркель провели 4-й за последние месяцы телефонный разговор

В сентябре должны состояться переговоры в "нормандском формате".

28 августа президент Украины Влалимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели четвертый за последние месяцы телефонный разговор.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Сегодня состоялся 4-й за последние месяцы телефонный разговор Президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины!" - написал он в твиттер.

Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 28, 2019

Ранее Мельник написал, что он обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом перспективы будущего саммита в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, в среду Меркель и Зеленский провели телефонный разговор, стороны обсудили ситуацию в Украине.

"Канцлер и президент считают, что минские соглашения должны быть полностью реализованы. Они выступают за скорое проведение саммита в "нормандском формате", - говорится в заявлении Зайберта, которое цитирует Интерфакс-Украина.

Напомним, 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие переговоры в "нормандском формате" состоятся в сентябре, однако дать не назвал.