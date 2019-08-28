Зеленский анонсировал аудит всех жилых домов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование родственникам погибших в результате обвала жилого дома в Дрогобыче во Львовской области и анонсировал проведение аудита всех жилищных домов. Об этом президент сообщил у себя на фейсбуке.

"Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвались жизни двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь с помощью мобильных телефонов. Очень надеюсь, что всех удастся спасти", - написал Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что на данный момент есть две версии трагедии: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий.

По словам Зеленского, жилищный фонд, особенно в небольших городах, зачастую находится в неудовлетворительном состоянии, капитального ремонта там не было еще с советских времен.

«Невозможно строить новую страну, не строя, или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых", - подчеркнул президент.

Напомним, ночью 28 августа в Дрогобыче на улице Грушевского, 101 произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж. по состоянию на 8:30 утра - два человека погибли, еще семеро госпитализированы. Среди пострадавших - шетилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 года.