Пункт пропуска "Майорское" в Донецкой области закрывали из-за обстрелов

Командование операции Объединенных сил в среду закрывало контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области из-за обстрелов со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

"Сегодня, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что действия боевиков ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, пересекающих линию разграничения, поэтому командующий ООС принял решение о временном прекращении работы пункта до особого распоряжения.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники в очередной раз демонстрируют пренебрежительное отношение к гуманитарным потребностям, здоровью и жизни мирных украинских граждан, которые вынуждены мириться с временной оккупацией и пересекать линию разграничения через КПВВ. Так называемые "администрации" и незаконные вооруженные формирования даже не думают соблюдать договоренности о прекращении огня", - подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, 21 июля июле КПВВ "Майорское" дважды приостанавливал пропуск лиц и транспорта. Сначала на КПВВ поступил звонок о минировании, но после возобновления работы пункта рядом к ним обнаружили минометную мину калибра 120 мм, и контрольный пункт снова закрыли.