Ее участники почтили память погибших на Донбассе военных и участников Майдана.

Фото: Lb.ua

В Киеве возле посольства Российской Федерации провели акцию "Время не лечит", во время которой почтили память погибших на Донбассе и участников Майдана.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Акция была организована Министерством обороны. Участники собрались возле Мемориального комплекса "Зал памяти", где почтили память погибших военнослужащих.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Затем они провели митинг у посольства РФ. Они принесли с собой портреты погибших в результате российской агрессии на востоке Украины, а также плакаты с призывом забрать свои войска с украинской территории.

Позже в Центральном доме офицеров запланировано торжественное награждение родителей и членов семей погибших военнослужащих, возложение цветов к "Стены народной памяти" на Михайловской площади.

В мероприятиях принимает участие министр обороны Степан Полторак, офицеры и работники структурных подразделений Минобороны и Генерального штаба.

Напомним, ранее возле российского посольства в Киеве провели акцию в поддержку 24 пленных моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.