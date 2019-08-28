За сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этм сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями вооружения - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано восемь обстрелов: неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды около Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов; неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили два обстрела: дважды неподалеку Светлодарска - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, ранее боевики разместили очередную временную постройку, которая препятствует украинской стороне перейти к ремонту разрушенной части моста в районе Станицы Луганской.