Боевики обстреляли позиции ООС у Светлодарска

Вечером 27 августа российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных в районе Светлодарска.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"27 августа, в период с 20:07 ч. по 20:27 противник совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск. Установлено, что огонь оккупанты вели из населенного пункта Лозовое, применив при этом минометы 82-го калибра (3 мины)", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что указанный факт еще раз свидетельствует о "целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное игнорирование Минских договоренностей".

Как сообщалось в вечерней сводке, с начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранен один украинский военный.