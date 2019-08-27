За сутки на Донбассе ранен один военный

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ: возле Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; около Павлополя - из автоматических гранатометов; вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксирован один обстрел - вблизи Светлодарска - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 12 раз нарушили режим тишины.