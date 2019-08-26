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На Донбассе ранен украинский военный

Оккупанты 8 раз нарушили режим тишины с начала суток.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: EPA/UPG

В течение текущих суток российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, информирует пресс-центр ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений украинских военных из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: два - неподалеку Водяного и один - вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганского, неподалеку Травневого, Шумов и Луганского. Напомним, что 25 августа на Донбассе было 13 обстрелов, были погибшие.

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