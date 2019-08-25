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На Донбассе погиб второй военный за сутки

В официальной сводке сообщается об одном погибшем.

На Донбассе погиб второй военный за сутки
Фото: facebook.com/oksana.trapezun

В результате боевых действий на Донбассе в воскресенье погиб еще один боец - Тихон Курбатов из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Об этом сообщила одна из участниц проекта "Книга памяти погибших за Украину" Оксана Трапезун.

"Тихон Александрович Курбатов, боец "Айдара", погиб сегодня, 25 августа 2019 года, от пули снайпера вблизи Торецка. Тихон родился 3 мая 1993 года. Жил в Северодонецке. У него остались родители", - написала она в фейсбуке.

Ранее стало известно о гибели морпеха из Тернопольской области Виталия Собко.

В вечерней сводке пресс-центра ООС говорится, что в течение дня в результате обстрелов четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Во время эвакуации в медицинское учреждение один из них умер от полученных ранений.

Напомним, на прошлой неделе в официальной сводке за 14 августа военные сообщили об одном погибшем, но потом оказалось, что российские боевики убили четырех человек.

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