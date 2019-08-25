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В Днепре дети облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика

У него ожоги 35% тела.

В Днепре дети облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика
Фото: p-i-f.livejournal.com

В Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего Кирилла Яцуна. Об этом сообщили волонтеры, которые помогают маме мальчика, передает ТСН.

«Кирюша Яцун играл со всеми детьми во дворе, были дети и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджог. Мама одна воспитывает единственного сына, отец ребенка умер. Кирюша, как и много деток, должен был идти 1 сентября в 3 класс», — рассказала волонтер Оксана Сова-Тимощенкова. 

Родители написали заявление в полицию. Однако в правоохранительных органах инцидент пока не комментировали.

По словам медиков, состояние мальчика сейчас стабильное, он пришел в себя, находится в реанимации после операции. 

"У него ожоги 35% тела. Пламя попало на голову, плечи, предплечья, бедра, голени. Ребенку принадлежит ряд операций и реабилитация», - рассказал врач областной детской больницы.

Напомним, в Ровенской области трое подростков получили ожоги из-за брошенной в канализационный люк петарды.

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