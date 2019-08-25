В Украине впервые провели испытания космической ракеты-носителя "Циклон-4"

"Циклон-4" предназначен для работы в космосе и выведения на орбиту спутников.

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В Украине провели успешные огневые испытания космической ракеты-носителя класса "Циклон-4". Об этом в субботу сообщила пресс-служба Конструкторского бюро "Южное".

Испытания провели 23 августа накануне 28-й годовщины Дня Независимости Украины.

"Впервые в ее новейшей истории были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное", изготовленной на Южмаше", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти испытания стали "финальными и самыми важными" перед летными испытаниями.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное". Испытания признаны успешными!" - рассказали в пресс-службе.

Ракета-носитель "Циклон-4" предназначена для работы непосредственно в космосе и для выведения на орбиту спутников.

В 2017 году сообщалось, что в Канаде построят космодром под украинские ракеты "Циклон-4М". Первый запуск намечен на 2020 год.