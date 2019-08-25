Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове обрушился автомобильный мост. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа, около 8 утра.

"К Новобаварскому отделу полиции от оператора «102» поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин", - говорится в сообщении.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Движение транспорта перекрыли. Пострадавших нет.

Информацию зарегистрировали в Новобаварском отделе полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, прокуратура начала расследование хищения госсредств, выделенных на ремонт моста в Днепре.

Ремонт Центрального моста в Днепре начался в марте 2017 года. В пресс-службе мэрии заявляли, что до начала капремонта Центральный мост был в ужасном состоянии, его балки и металлические конструкции были сильно изношены.

Во время визита в Днепр президент Владимир Зеленский заключил пари с мэром города Борисом Филатовым по поводу сроков открытия Центрального моста. Если мост не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, - Зеленский приедет на церемонию.