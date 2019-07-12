Зеленский и мэр Днепра заключили пари: Филатов уйдет в отставку, если не откроет мост 14 сентября

На день города в Днепре запланировано торжественное открытие моста после капремонта.

Президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари по поводу сроков открытия Центрального моста. Если мост не не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, Зеленский приедет на церемонию.

Об этом они рассказали журналистам во время осмотра работ на объекте.

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет увольнение и уйдет в отставку", - сказал Зеленский.

"Даже заключили пари и перебили руки", - добавил в свою очередь Филатов.

Пресс-служба мэрии Днепра отмечает, что до начала капитального ремонта Центральный мост был в ужасном состоянии, его балки балки и металлические конструкции были сильно изношены.

Ремонт Центрального моста в Днепре начался в марте 2017 года.