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​Суд аннулировал постановление ЦИКа об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду, - адвокат

Об этом сообщил адвокат Артем Захаров.

​Суд аннулировал постановление ЦИКа об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду, - адвокат
Ренат Кузьмин
Фото: job-sbu.org

Шестой апелляционный административный суд Киева упразднил постановление Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в депутаты из списка политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Артем Захаров.

"Шестой апелляционный административний суд отменил откровенно незаконное постановление ЦИКа об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины. Прогнозирую агонию в определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК", - написал он.

Адвокат также поблагодарил суд " за законное решение".

Напомним, когда Рената Кузьмина зарегистрировали 35-м номером в списке партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", спикер парламента Андрей Парубий подал запрос о его пребывании на территории Украины в течение последних пяти лет. После проверок СБУ, ЦИК отменила регистрацию Кузьмина. ЦИК сослалась на письмо Службы безопасности, где указано, что Кузьмин с 20 июня 2014 года находится в розыске и на территории Украины не пребывал, поскольку официальные пункты пропуска государственной границы он не пересекал.

9 июля Кузьмин заявил, что подал в суд на Парубия, но суд отказал ему в удовлетворении иска.

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